Финал Гран-при ACA может пройти в Москве в апреле 2023-го

Гран-при лиги ACA в легком весе завершится в апреле 2023 года в Москве. Об этом сообщает Metaratings.

Первый финалист Гран-при стал известен 4 ноября – победил Юсуфа Раисова техническим нокаутом во втором раунде.

Второй финалист определится 23 декабря на ACA 150 в бою между и Андреем Кошкиным.

Призовой фонд Гран-при ACA составляет около 800 тысяч долларов. Победитель получит 200 тысяч.

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