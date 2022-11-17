Финал Гран-при ACA может пройти в Москве в апреле 2023-го
Гран-при лиги ACA в легком весе завершится в апреле 2023 года в Москве. Об этом сообщает Metaratings.
Первый финалист Гран-при стал известен 4 ноября – Эдуард Вартанян победил Юсуфа Раисова техническим нокаутом во втором раунде.
Второй финалист определится 23 декабря на ACA 150 в бою между Артемом Резниковым и Андреем Кошкиным.
Призовой фонд Гран-при ACA составляет около 800 тысяч долларов. Победитель получит 200 тысяч.
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