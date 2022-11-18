Николай Валуев госпитализировали из-за проблем с ногой

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Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев обратился за помощью врачей из-за проблем с ногой, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Источник пишет, что после приема доктора приняли решение оставить Валуева в больнице.

Действующий депутат Госдумы РФ не стал отрицать или подтверждать информацию о госпитализации.

«Всем спасибо за беспокойство и пожелания здоровья. Все в порядке. Работаем. Завтра бои на Первом канале. Как обычно прокомментирую происходящее в ринге», – сказал Валуев в разговоре с «СЭ».

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