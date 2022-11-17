Алексей Кунченко подписал контракт с RCC. Дебют состоится 3 декабря

Теги UFC полусредний вес (MMA) PFL / WSOF Алексей Кунченко RCC Исмаилов - Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Российский полусредневес, чемпион М-1 и экс-боец UFC и PFL Алексей Кунченко подписал контракт с лигой RCC.

Дебют Кунченко запланирован 3 декабря в поединке с Магомедсайгидом Алибековым. Поединок откроет главный кард шоу RCC 13, в главном событии которого подерутся Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко.

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