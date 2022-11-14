Глава Hardcore FC Анатолий Сульянов прокомментировал желание президента Союза ММА России Федора Емельяненко запретить поп-ММА.

«В чем-то я с Федором согласен, в чем-то нет. Во-первых, Федору, наверное, нужно немного глубже посмотреть на картину реалий ютюб-промоушенов, которые существуют на рынке. И я бы все-таки отделил одно от другого.

Я уверен, что если бы Федор присутствовал на съемках Hardcore MMA, то он бы сильно изменил свой взгляд на происходящее в ютюб-промоушенах.

И все-таки нужно не забывать, что это уже колоссальная индустрия, создающая колоссальное количество рабочих мест, возможностей для тех же бывших бойцов из М-1, Bellator, UFC, ACA, Fight Nights, профлиг.

Федору, я считаю, нужно идти по пути не «запретить», а как это сделал, например, Умар Назарович Кремлев с кулачными боями, - пойти по пути «возглавить», по пути наставничества.

Ведь когда Федерация бокса возвела кулачные бои в ранг официального вида спорта, мы встречались и с Умаром Кремлевым, общались 1,5-2 часа, он дал все назидания в части того, как должны проходить соревнования.

Федерация бокса судит все соревнования. Да, они без шума, без толкотни, но по крайней мере мы пытаемся это как-то упорядочить.

Некий общественный совет, диалог с Союзом ММА - это намного более правильный вектор общения, нежели путь законодательного запретительства. Поэтому контролировать – да, запрещать – нет.

Но я думаю, что Федор в этом разберется. Он человек мудрый, знаю его давно, с ним общий язык достаточно легко найти», – сказал Сульянов.

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