Камил Гаджиев: «Немков перерос Bellator, давно нужно попробовать свои силы в UFC»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что чемпиону полутяжелого дивизиона Bellator Вадиму Немкову нужно переходить в .

«Я считаю, что Вадим перерос Bellator. При всем уважении к Лиге, но Вадиму нужно давно попробовать свои силы в UFC. Если он этого не сделает, то у него всегда будет ощущение, что он недоработал.

Как по мне, Немков способен драться за самые высокие места, поэтому этот бой-реванш с Андерсоном, вероятнее всего, станет для него финальным.

Очень надеюсь, что Вадим быстро оправится и будет штурмовать новые вершины, иначе это будет просто бег по кругу», – сказал Гаджиев.

Шлеменко – о подготовке Немкова к реваншу с Андерсоном: «Просто ехать в Дагестан – расплывчатая формулировка. Нужны спарринг-партнеры, похожие на Кори»

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