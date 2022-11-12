Во сколько бой Адесанья — Перейра на UFC 281: время начала боя, когда начнется, прямая трансляция 13 ноября

Ночью 13 ноября на арене «Madison Square Garden Theater» в Нью-Йорке, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 281. В титульном бою состоится схватка между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Средневесы сразятся за титул чемпиона по версии UFC.

Исраэль Адесанья — новозеландский боец смешанного стиля (средний вес). С 2011 года является профессиональным бойцом ММА, за это время на счету спортсмена 23 победы и всего 1 поражение. На данный момент Адесанья владеет титулом чемпиона в среднем весе, а также занимает 2 строчку рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории. Его крайняя схватка состоялась 2 июля этого года на UFC 276 против Джареда Каннонира. В этой схватке Исраэль Адесанья выиграл бой единогласным решением судей.

Алекс Перейра — бразильский боец смешанных единоборств (средний вес). В течение 7 лет он выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а на сегодняшний день в его активе 6 побед и 1 проигрыш. Сейчас спортсмен находится на 4 строчке рейтинга UFC в среднем весе. Предыдущая схватка бойца была проведена 2 июля 2022 года на UFC 276 в схватке с Шоном Стриклендом. Алекс Перейра в этом бою одержал победу нокаутом.

Во сколько смотреть бой Адесанья – Перейра

начало боя в 08:00 по мск

прелимы начнутся в 02:00 по мск

основной кард в 06:00 по мск

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

на телеканале Матч Боец!

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Кард UFC 281

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