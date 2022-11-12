Прогноз на бой Порье — Чендлер UFC 281: коэффициенты, ставки, кто победит в бое Дастин Порье — Майкл Чендлер 13 ноября

13 ноября пройдет UFC 281, где в главном карде пройдет бой главным рубак промоушена — Дастина Порье и Майкла Чендлера.

Коэффициенты Порье — Чендлер

Дастин — 1.45

Майкл — 2.75

Этот бой — украшение турнира. Одназно — бескомпромиссная рубка со стопроцентным финишем. От какой стороны? Конечно, Дастина. Из топ-10 легкого веса Порье — король рубок. Дастин природно одарен, чтобы срубать соперников в разменах. Даже Конор пал, когда принял вызов американца порубиться. Кто-бы что не говорил, а Дастин — единственный боец, вырубивший ирландца в стойке.

Давайте судить по бою с Гейджи. Оба дрались с ним: Майкл — проиграл, Порье — уверенно победил. Конечно, в ММА не работает математика «если он проиграл тому, кого побил я, значит, я его побью», — нет, это не про смешанные единоборства. Однако Чендлер превратился в бойца первого раунда. Когда оне выходит на второй раунд, у него будто стоит задача, основанная на принципе пан или пропал. Нет финиша — Майкл проиграл (это судя по боям в UFC). А Дастин как раз тот, кто благодаря урону просыпается и становится более злобным и опасным.

Прогноз на бой Чендлер — Порье: победа Порье.

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