Когда бой Порье — Чендлер на UFC 281: дата, где пройдет, место турнира 13 ноября

В ночь с 12 на 13 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке пройдет UFC 281, где в основном карде Дастин Порье проведет поединок против Майкла Чендлера.

33-летний Порье последний раз выходил в октагон в декабре 2021 года на турнире UFC 269, проиграв Чарльзу Оливейре сабмишеном (удушение сзади) в третьем раунде. Все в профессиональной карьере Дастина 28 побед и семь поражений.

36-летний Чендлер последний поединок провел против своего соотечественника Тони Фергюсона в мае этого года в рамках турнира UFC 274. В данном противостоянии нокаутом во втором раунде победил Майкл. На его счету 23 победы и семь поражений.

Когда бой Чендлер — Порье