Максиму Гришину не дали визу. Бой с Алмейдой на UFС Vegas 64 в эти выходные отменен

Бой российского полутяжеловеса Максима Гришина и бразильца Жаилтона Алмейды на UFC Vegas 64 в эти выходные отменен.

Как сообщает пресс-служба UFC, причиной отмены стали проблемы с визой у Гришина.

Следующим соперником Алмейды станет Шамиль Абдурахимов. Их бой запланирован 21 января на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

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