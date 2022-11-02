Максиму Гришину не дали визу. Бой с Алмейдой на UFС Vegas 64 в эти выходные отменен
Бой российского полутяжеловеса Максима Гришина и бразильца Жаилтона Алмейды на UFC Vegas 64 в эти выходные отменен.
Как сообщает пресс-служба UFC, причиной отмены стали проблемы с визой у Гришина.
Следующим соперником Алмейды станет Шамиль Абдурахимов. Их бой запланирован 21 января на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро.
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