Боец лиги «Наше Дело» Уваров отправился добровольцем на Донбасс

Боец лиги «Наше Дело» Игорь Уваров принял решение отправиться добровольцем в зону специальной военной операции России на Украине.

Сообщается, что 22-летний спортсмен уже проходит боевое слаживание в составе добровольческого отряда. У Уварова нет ни армейского звания, ни боевого опыта.

«Пошел добровольцем потому, что сердце позвало, я вижу, что моя страна нуждается в добровольцах. Мы ребята простые. Надо — значит, идем. Родина одна у нас, поэтому мы идем ее защищать, несмотря ни на что», – сказал боец.

Уваров провел в лиге «Наше Дело» шесть боев, в трех из них одержав победы.

Минеев раскритиковал москвичей: «Идет мобилизация и СВО, а люди на Патриках кофе пьют»

Минеев сообщил, что после боя с Родригесом уйдет на фронт: «Не могу взять и просто отсидеться, хотя у меня есть законная бронь»