Взвешивание UFC Vegas 63: Каттар тяжелее Аллена, Орловский легче Рожерио Де Лимы

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 30 октября состоится турнир UFC Vegas 63, в главном событии которого пройдет бой в полулегком весе между Келвином Каттаром и Арнольдом Алленом.

В со-главном бою вечера подерутся полусредневесы Макс Гриффин и Тим Минс.

За сутки до начала турнира бойцы поучаствовали в традиционной процедуре взвешивания.

Результаты взвешивания:

Келвин Каттар (66,22 кг) против Арнольда Аллена (66 кг);

Макс Гриффин (77,34 кг) против Тима Минса (77,34 кг);

Валдо Кортес-Акоста (118,16 кг) против Джареда Вандераа (117,48 кг);

Джош Фремд (83,91 кг) против Трейшона Гора (84,14 кг);

Дастин Джейкоби (92,53 кг) против Халила Раунтри (92,99 кг);

(84,37 кг) против Филиппа Хоуза (84,14 кг);

Андрей Орловский (109,32 кг) против Маркоса Рожерио Де Лимы (118,39 кг).

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