Бой Теофимо Лопес – Хосе Педраса состоится 10 декабря в Нью-Йорке

Теги первый полусредний вес Top Rank Хосе Педраса бокс Теофимо Лопес Джаред Андерсон Джерри Форрест Бокс/MMA/UFC

Компания Top Rank анонсировала боксерское шоу, которое состоится 10 декабря на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).

Главным событием шоу станет бой бывшего чемпиона в легком весе Теофимо Лопеса и экс-обладателя титулов в двух весовых категориях Хосе Педрасы.

Кроме них в ивенте подерутся Джаред Андерсон – Джерри Форрест, Кишон Дэвис – Хуан Карлос Бургос.

Теофимо Лопес нокаутировал Педро Кампу, дебютировав в первом полусреднем весе

Боксера из Австралии травили в школе за лишний вес. Камбосос пошел к Цзю, стал чемпионом, а перед первой защитой отказался от секса

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