Бой Теофимо Лопес – Хосе Педраса состоится 10 декабря в Нью-Йорке
Компания Top Rank анонсировала боксерское шоу, которое состоится 10 декабря на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).
Главным событием шоу станет бой бывшего чемпиона в легком весе Теофимо Лопеса и экс-обладателя титулов в двух весовых категориях Хосе Педрасы.
Кроме них в ивенте подерутся Джаред Андерсон – Джерри Форрест, Кишон Дэвис – Хуан Карлос Бургос.
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