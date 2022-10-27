Бой Теофимо Лопес – Хосе Педраса состоится 10 декабря в Нью-Йорке

Компания Top Rank анонсировала боксерское шоу, которое состоится 10 декабря на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).

Главным событием шоу станет бой бывшего чемпиона в легком весе Теофимо Лопеса и экс-обладателя титулов в двух весовых категориях Хосе Педрасы.

Кроме них в ивенте подерутся Джаред Андерсон – Джерри Форрест, Кишон Дэвис – Хуан Карлос Бургос.

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