Теофимо Лопес нокаутировал Педро Кампу, дебютировав в первом полусреднем весе

Теги бокс Теофимо Лопес Бокс/MMA/UFC

В США прошел вечер бокса, где в главном событии встретились бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес и Педро Кампа.

Кампа старался работать первым номером, однако Лопес был успешнее в контратаках и серийных комбинациях. В седьмом раунде Теофимо отправил соперника в нокдаун, после чего включился еще активнее, из-за чего рефери вмешался поединок, зафиксировав победу Лопеса техническим нокаутом.

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