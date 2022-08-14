Теофимо Лопес нокаутировал Педро Кампу, дебютировав в первом полусреднем весе

В США прошел вечер бокса, где в главном событии встретились бывший абсолютный чемпион мира в легком весе и Педро Кампа.

Кампа старался работать первым номером, однако Лопес был успешнее в контратаках и серийных комбинациях. В седьмом раунде Теофимо отправил соперника в нокдаун, после чего включился еще активнее, из-за чего рефери вмешался поединок, зафиксировав победу Лопеса техническим нокаутом.

Боксера из Австралии травили в школе за лишний вес. Камбосос пошел к Цзю, стал чемпионом, а перед первой защитой отказался от секса