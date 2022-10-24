Емельяненко – о Чимаеве: «Нормальное отношение к Хамзату, я ко всем бойцам хорошо отношусь»

Известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко рассказал об отношении к восходящей звезде полусреднего веса UFC Хамзату Чимаеву.

«У меня хорошее, нормальное отношение к Хамзату. Я ко всем бойцам отношусь хорошо. У меня нет такого, что этот мне нравится, а этот не нравится из-за этого или того.

Я понимаю, что за каждым стоит большой объем работы, большой труд. У нас тяжелый вид спорта», – сказал Емельяненко-младший.

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