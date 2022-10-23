Бонусы UFC 280: Махачев – лучшее выступление, О’Мэлли против Яна – бой вечера

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир 280, по итогам которого были определены обладатели бонусов в 50 тысяч долларов за лучший бой и лучшее выступление вечера.

По 50 тысяч заработали Шон О’Мэлли и (победа первого раздельным решением судей), чем бой признали лучшим на турнире.

Белал Мухаммад (нокаутировал Шона Брэди во втором раунде) и (задушил во втором раунде и стал чемпионом UFC в легком весе) получили бонусы за лучшее выступление вечера.

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