Бонусы UFC 280: Махачев – лучшее выступление, О’Мэлли против Яна – бой вечера
В Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC 280, по итогам которого были определены обладатели бонусов в 50 тысяч долларов за лучший бой и лучшее выступление вечера.
По 50 тысяч заработали Шон О’Мэлли и Петр Ян (победа первого раздельным решением судей), чем бой признали лучшим на турнире.
Белал Мухаммад (нокаутировал Шона Брэди во втором раунде) и Ислам Махачев (задушил Чарльза Оливейру во втором раунде и стал чемпионом UFC в легком весе) получили бонусы за лучшее выступление вечера.
Видео лучших моментов боя Ян – О’Мэлли
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