О’Мэлли – о победе над Яном: «Все могло сложиться по-другому»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Шон О'Мэлли UFC 280 Петр Ян - Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли поделился мыслями о поединке с Петром Яном, в котором американец одержал победу раздельным решением судей.

«Все могло пойти по-другому. Бои – самый безумный спорт на этой чертовой планете. Ян утащил меня туда, где я еще никогда не был.

Мне нужно пересмотреть бой, прежде чем думать, просить ли титульный бой. Но фанаты хотят, чтобы я бился за титул», – сказал О’Мэлли.

Петр Ян проиграл Шону О’Мэлли раздельным решением судей на UFC 280

Статистика боя Ян – О’Мэлли: Петр перебил соперника, сделал 4 успешных тейкдауна и контролировал почти 4 минуты

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