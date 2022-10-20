Хабиб: «Бои никогда не были в моем сердце. Я оставляю этот спорт в покое, без себя»

Бывший чемпион UFC в легком весе признался, что никогда не вернется в ММА.

«Честно говоря, я не скучаю по боям. Когда я скучаю по чему-то вроде соревнований, я иду в спортзал и борюсь, борюсь, тренируюсь. Я трачу свою энергию там.

Но нет, я не скучаю. Потому что всю мою жизнь это было в моих руках, а не в моем сердце. Бои никогда не были в моем сердце. Конечно, мне это нравится, нужно любить то, что ты делаешь.

Я был большим любителем спорта, потому что моей целью было стать лучшим, стать чемпионом, как и все. Ничто не заставит меня вернуться. Никогда. Я оставляю этот спорт в покое, без себя», – сказал Нурмагомедов.

Легендарная футболка Хабиба, обидевшая всю Бразилию. Боец наехал на джиу-джитсу: UFC даже приставил к нему охрану и боялся отравленной еды

Махачев о футболе: «Хабиб – плохой игрок. Он очень тяжелый сейчас, моя команда всегда побеждает»