Менеджер Емельяненко про шанс бойца сорваться после боя с Дациком: «Как ни крути, Александр является высокорискованным активом»

Теги тяжелый вес Александр Емельяненко MMA Вячеслав Дацик Hardcore Boxing Hardcore Емельяненко - Дацик Бокс/MMA/UFC

Никита Бурчак, менеджер бойца Александра Емельяненко, рассказал о планах на будущее после боя с Вячеславом Дациком.

— Расскажите о планах Емельяненко до конца года. Есть же и другие предложения?

— Есть ряд предложений от промоушенов, а также ряд собственных идей. Но все на текущий момент сводится к тому, как пройдет бой с Дациком. Все затаили дыхание.

— Нет опасений, что после боя 24 сентября у Емельяненко может случиться срыв или что то подобное?

— Как ни крути, Александр является высокорискованным активом. Но, как я и говорил в самом начале этого сложного пути, — главное доверять и помогать Александру, и, как я вижу, это приносит результат. Емельяненко планирует практически сразу вернуться в Екатеринбург на продолжение подготовки. Я ему верю и доверяю.

Бой Емельяненко и Дацика 24 сентября возглавит турнир Hardcore Boxing в Москве.

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