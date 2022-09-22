Менеджер Емельяненко про шанс бойца сорваться после боя с Дациком: «Как ни крути, Александр является высокорискованным активом»

Никита Бурчак, менеджер бойца Александра Емельяненко, рассказал о планах на будущее после боя с Вячеславом Дациком.
— Расскажите о планах Емельяненко до конца года. Есть же и другие предложения?
— Есть ряд предложений от промоушенов, а также ряд собственных идей. Но все на текущий момент сводится к тому, как пройдет бой с Дациком. Все затаили дыхание.
— Нет опасений, что после боя 24 сентября у Емельяненко может случиться срыв или что то подобное?
— Как ни крути, Александр является высокорискованным активом. Но, как я и говорил в самом начале этого сложного пути, — главное доверять и помогать Александру, и, как я вижу, это приносит результат. Емельяненко планирует практически сразу вернуться в Екатеринбург на продолжение подготовки. Я ему верю и доверяю.
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