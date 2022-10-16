Где смотреть бой Никита Крылов — Волкан Оздемир на UFC 280: во сколько бой, время начала прямой трансляции 22 октября

Вечером 22 октября 2022 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280, который будет проведен на арене «Etihad Arena» в Абу-Даби, Арабские Эмираты. В одном из боев пройдет схватка в полутяжелом весе между Волканом Оздемиром и Никитой Крыловым.

Волкан Оздемир — швейцарский боец смешанного стиля (полутяжелый вес). В течение 12 лет выходит в октагон как профессиональный боец ММА, а сейчас на его счету 18 побед и 6 проигрышей. На сегодняшний день боец занимает 8 строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. Его крайняя схватка состоялась 23 июля этого года, противником Оздемира был Пол Крэйг. В этом бою Волкан одержал победу единогласным решением судей.

Никита Крылов — украинский боец смешанных единоборств, выступающий в полутяжелом весе. С 2012 года является профессиональным бойцом, за это время в его активе 28 побед, 9 поражений. Сейчас Крылов находится на 10 строчке рейтинга UFC в полутяжелой весовой категории. Предыдущий бой спортсмена состоялся 23 июля 2022 года в схватке с Александром Густафссоном. В этом бою Никита Крылов одержал победу нокаутом.

Где смотреть бой Оздемир – Крылов на UFC 280, во сколько начало прямой трансляции