Где смотреть бой Мухаммад — Брэди на UFC 280: во сколько бой, время начала прямой трансляции 22 октября

Вечером 22 октября 2022 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280, который будет проведен на арене «Etihad Arena» в Абу-Даби, Арабские Эмираты. В одном из событий пройдет схватка в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Шоном Брэди.

Белал Мухаммад — американский боец смешанного стиля (полусредний вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2012 году, за это время на его счету 21 победа и 3 поражение, а один из боев не был засчитан. На сегодняшний день Мухаммад занимает 5 строчку рейтинга UFC в полусреднем весе. Крайняя схватка спортсмена состоялась 16 апреля этого года, его противником был Висенте Луке. В этом бою Белал одержал победу единогласным решением судей.

Шон Брэди — американский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе. С 2013 года является профессиональным бойцом ММА, а на данный момент в его активе 15 побед и ни единого поражения. Сейчас Брэди находится на 8 строчке рейтинга UFC в полусредней весовой категории. Предыдущий бой спортсмена был проведен 20 ноября прошлого года в схватке с Майклом Кьезой. В этом бою Шон Брэди одержал победу единогласным решением судей.

Где смотреть бой Мухаммад – Брэди на UFC 280, во сколько начало прямой трансляции