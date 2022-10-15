Топурия может заменить Евлоева в бою против Митчелла 5 ноября

Грузинский боец UFC Илия Топурия намекнул, что заменит травмированного в бою с Брайсом Митчеллом на турнире UFC Fight Night 5 ноября.

Евлоев снялся с поединка из-за травмы колена.

«Топурия против Митчелла. Я вижу, что это грядет», – написал Илия в социальных сетях.

Митчелл про снятие Евлоева: «Все его слова выглядят чертовски дешево»

Евлоев снялся с поединка против Митчелла. Их бой должен был возглавить турнир UFC 5 ноября