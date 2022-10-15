Топурия может заменить Евлоева в бою против Митчелла 5 ноября
Грузинский боец UFC Илия Топурия намекнул, что заменит травмированного Мовсара Евлоева в бою с Брайсом Митчеллом на турнире UFC Fight Night 5 ноября.
Евлоев снялся с поединка из-за травмы колена.
«Топурия против Митчелла. Я вижу, что это грядет», – написал Илия в социальных сетях.
Митчелл про снятие Евлоева: «Все его слова выглядят чертовски дешево»
Евлоев снялся с поединка против Митчелла. Их бой должен был возглавить турнир UFC 5 ноября
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