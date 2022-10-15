Топурия может заменить Евлоева в бою против Митчелла 5 ноября

Теги полулегкий вес UFC MMA Мовсар Евлоев Брайс Митчелл Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Грузинский боец UFC Илия Топурия намекнул, что заменит травмированного Мовсара Евлоева в бою с Брайсом Митчеллом на турнире UFC Fight Night 5 ноября.

Евлоев снялся с поединка из-за травмы колена.

«Топурия против Митчелла. Я вижу, что это грядет», – написал Илия в социальных сетях.

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Евлоев снялся с поединка против Митчелла. Их бой должен был возглавить турнир UFC 5 ноября

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