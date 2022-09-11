Президент AMC Fight Night о противостоянии Чимаев – Рахмонов: «Если три человека, которые создали бы Хамзату проблемы»

Президент AMC Fight Night Камил Гаджиев, комментируя смену соперника Чимаева на турнире UFC, высказался о потенциальном противостоянии с Шавкатом Рахмоновым:

«Я считаю, что есть три человека, которые создали бы Хамзату проблемы — Усман, Эдвардс и Рахмонов. Но сам он упустил отличную возможность подраться с Диасом и поучаствовать в большой истории. Думаю, Чимаев сделает выводы и, как принято в говорить в нашей индустрии, вернется сильнее»

Сегодня утром Чимаев выиграл удушением у Холланда.

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