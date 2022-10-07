Фрэнки Эдгар подерется на UFC 281 и завершит карьеру

Легендарный боец UFC и бывший чемпион в легком весе Фрэнки Эдгар получил нового соперника, сообщает журналист Бретт Окамото.

По информации репортера ESPN, 40-летний Эдгар проведет поединок в легчайшем весе против Криса Гутьерреса в ночь на 13 ноября на UFC 281.

«Фрэнки подтвердил мне, что это будет последний бой: «Если только, кто-то не станет дерзить следующим летом». Это 30 поединок для Фрэнки в UFC», – написал Окамото в соцсетях.

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