Алексей Олейник не хочет завершать карьеру из-за хорошей зарплаты в UFC

45-летний ветеран тяжелого веса UFC Алексей Олейник рассказал, почему не хочет уходить из спорта. Россиянин признался, что причина кроется в хороших гонорарах в UFC.

«Я дошел до того, что зарабатываю в смешанных единоборствах хорошие деньги. Если я не буду драться, то не получу их. Это хорошие деньги, на которые можно жить довольно долго.

У меня нет бизнеса или другого источника дохода. Я всю свою жизнь только тренировался и дрался, а у меня большая семья. Мои знания боевых искусств – мой самый большой актив», – сказал Олейник.

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