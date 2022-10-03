Питбуль Фрейре – о критике за скучный стиль: «Я профессионал, и мне плевать на реакцию толпы»

Чемпион Bellator в полулегком весе Патрисио Фрейре заявил, что его не интересуют упреки в скучной манере вести бой.

«Люди иногда хотят, чтобы им выдали уличную драку как в поединке между Макки и Карлайлом. Было круто, но это больше было похоже на разборку в баре. Я же профессиональный боец. Я действую технично. Я выбираю моменты для атак.

Я профессионал, и мне плевать на реакцию толпы. Я сразу же и послал их всех к черту. Мне плевать. Я буду максимально собран, и я буду придерживаться своей стратегии. Победу я забрал, и это единственное, что для меня имеет значение», – сказал Фрейре.

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