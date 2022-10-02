Bellator 286: Питбуль победил Борича, Макки одолел Карлайла

В Лонг-Бич (Калифорния) состоялся турнир 286, в главном событии которого прошел бой за пояс в полулегком весе между Питбулем Фрейре (34-5) и Адамом Боричем (18-2).

Победу единогласным решением судей (48-47, 49-46, 50-45) одержал Питбуль, защитивший титул.

В со-главном бою вечера встретились легковесы Эй Джей Макки (19-1) и Спайк Карлайл (14-4). Судьи отдали победу Макки со счетом 29-26, 30-26, 30-27.

Другие бои турнира:

Джереми Кеннеди (20-3, 1 NC) победил Аарона Пико (10-4) техническим нокаутом (травма соперника) в первом раунде;

Хуан Арчулета (25-4) победил Энрике Барзолу (20-7-2) единогласным решением судейсудей.

Кеони Диггс (9-2) победил Рикардо Сейшаса (6-4) единогласным решением судей.

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