Bellator 286: Питбуль победил Борича, Макки одолел Карлайла

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В Лонг-Бич (Калифорния) состоялся турнир Bellator 286, в главном событии которого прошел бой за пояс в полулегком весе между Питбулем Фрейре (34-5) и Адамом Боричем (18-2). 

Победу единогласным решением судей (48-47, 49-46, 50-45) одержал Питбуль, защитивший титул. 

В со-главном бою вечера встретились легковесы Эй Джей Макки (19-1) и Спайк Карлайл (14-4). Судьи отдали победу Макки со счетом 29-26, 30-26, 30-27.

Другие бои турнира:

  • Джереми Кеннеди (20-3, 1 NC) победил Аарона Пико (10-4) техническим нокаутом (травма соперника) в первом раунде;
  • Хуан Арчулета (25-4) победил Энрике Барзолу (20-7-2) единогласным решением судейсудей. 
  • Кеони Диггс (9-2) победил Рикардо Сейшаса (6-4) единогласным решением судей. 

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