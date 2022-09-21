Эдди Альварес ушел из ONE: «Я официально являюсь свободным агентом, и готов начать охоту»

Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес расторг контракт с промоушеном ONE.
«Я больше не являюсь бойцом ONE. Мы расстались на позитивной ноте, и я остаюсь в хороших отношениях с командой ONE.
Я хочу поблагодарить Чатри за предоставленную мне возможность, и я с интересом буду следить за их дальнейшими успехами.
Я официально являюсь свободным агентом, и готов начать охоту. Кто станет моей следующей добычей?» – написал Альварес.
38-летний американец провел четыре поединка в ONE, дважды проиграл и один бой остался без результата.
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