Эдди Альварес ушел из ONE: «Я официально являюсь свободным агентом, и готов начать охоту»

Бывший чемпион UFC в легком весе расторг контракт с промоушеном ONE.

«Я больше не являюсь бойцом ONE. Мы расстались на позитивной ноте, и я остаюсь в хороших отношениях с командой ONE.

Я хочу поблагодарить Чатри за предоставленную мне возможность, и я с интересом буду следить за их дальнейшими успехами.

Я официально являюсь свободным агентом, и готов начать охоту. Кто станет моей следующей добычей?» – написал Альварес.

38-летний американец провел четыре поединка в ONE, дважды проиграл и один бой остался без результата.

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