Алексей Олейник 1 октября подерется с Илиром Латифи в Лас-Вегасе

Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник узнал имя следующего соперника.

Им станет Илир Латифи. Бой состоится 1 октября на 211 в Лас-Вегасе.

В последнем поединке 45-летний Олейник досрочно победил Джареда Вандераа. Латифи в последний раз победил Танера Босера раздельным решением судей.

Олейник рассказал, что UFC не запрещал ему выходить с флагом РФ: «Он не несет каких-то вещей, которые не разрешены к показу на ТВ»

Алексей Олейник: «Я не слишком молод, но я все еще сражаюсь с лучшими из лучших, и я все еще побеждаю»