О’Мэлли – о переходе в полулегкий вес: «Когда мой партер выйдет на уровень Оливейры, я поднимусь»

Рейтинговый боец легчайшего веса Шон О’Мэлли заявил, что перейдет в полулегкий вес, когда поднянет свои навыки в партере.

«Рано или поздно это произойдет. Мне всего 27, я еще лет 10 буду выступать в этом спорте, так что в какой-то момент я, скорее всего, перейду в полулегкий вес.

Многое будет зависеть от моего прогресса в джиу-джитсу. Я уверен в своих навыках, но когда я в партере выйду на уровень , тогда я, наверное, и поднимусь в полулегкий дивизион», – сказал О’Мэлли.

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