Bellator 285: Хендерсон победил Куилли, Ромеро нокаутировал Манхуфа

В Дублине (Ирландия) состоялся турнир Bellator 285, в главном событии которого состоялся бой в легком весе между (30-11) и Питером Куилли (12-7-1).

Победу единогласным решением судей (49–45, 49–45, 49–45) одержал Хендерсон.

В со-главном бою подрались полутяжеловесы (15-6) и (32-16-1). Победу нокаутом в третьем раунде одержал кубинский боец.

Результаты других боев главного карда:

Карл Мур (10-2) победил Карла Албректссона (13-4) во втором раунде болевым приемом (ущемление челюсти);

Киран Кларк (15-7) победил Рафаэля Хадсона (5-4) в третьем раунде удушающим приемом;

Педру Карвалью (12-6) победил Мэдса Бернелла (16-5) единогласным решением судей (30–27, 29–28, 29–28);

Лиа Маккурт (10-2) победила Дайану Силву (10-8) единогласным решением судей (30–27, 29–28, 29–28).

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