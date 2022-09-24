46-летний боец Bellator Мелвин Манхуф завершил карьеру после поражения от Ромеро

Теги Мелвин Манхуф полутяжелый вес (MMA) Bellator Йоэль Ромеро Бокс/MMA/UFC

Нидерландский полутяжеловес Мелвин Манхуф, выступавший в Bellator, объявил о завершении карьеры.

Последним соперником 46-летнего бойца был Йоэль Ромеро, которому Мелвин проиграл нокаутом.

«Я могу сказать, что на протяжении 28 лет я занимался любимым делом. Спасибо всем, что поддерживали меня.

Но думаю сегодня мне пора повесить перчатки на гвоздь. Еще раз благодарю всех фанатов. Вы очень многое для меня значите», – сказал Манхуф после боя.

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