Дацик – о Емельяненко: «Мне было даже жалко его. Я ему сказал, чтобы он тренировался и не бухал»

Российский боец-тяжеловес Вячеслав Дацик прокомментировал быструю победу над Александром Емельяненко в боксерском поединке.

Напомним, что «Рыжий Тарзан» нокаутировал соперника на 13-й секунде боя.

«Александр набрал форму, и я не наносил мощного силового удара, которым бы сломал ему голову. Это был легкий, техничный, скоростной удар.

Мне даже жалко его было. За такое короткое время никакая фарма не поможет восстановиться.

Этот бой – лучший пример антиалкогольной кампании в стране. Алкоголь доводит спортсменов до такого состояния, что даже когда они набирают форму, у них хромает координация.

Я сказал ему: «Тренируйся и завязывай бухать. Это не лучший метод – отмечать после нашего боя». Он мне ответил, что надеется на реванш. Говорит, что подготовится. Хочет реванша», – сказал Дацик.

Видео нокаута в бою Вячеслав Дацик – Александр Емельяненко

Емельяненко – о проигрыше Дацику: «Что-то я зазевался»