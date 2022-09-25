Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко прокомментировал поражение в боксерском поединке против Вячеслава Дацика.
«Феникс» пропустил левый боковой, упав в нокаут на 13-й секунде боя.
«Чего-то я зазевался, сам не знаю. Дацик, давай организуем реванш в этой же организации. Будем смотреть, анализировать, работать с тренерами. Не ожидал такого», – сказал Емельяненко-младший.
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