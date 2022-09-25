Емельяненко – о проигрыше Дацику: «Что-то я зазевался»

Теги тяжелый вес Александр Емельяненко Вячеслав Дацик бокс Hardcore Емельяненко - Дацик Бокс/MMA/UFC

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко прокомментировал поражение в боксерском поединке против Вячеслава Дацика.

«Феникс» пропустил левый боковой, упав в нокаут на 13-й секунде боя.

«Чего-то я зазевался, сам не знаю. Дацик, давай организуем реванш в этой же организации. Будем смотреть, анализировать, работать с тренерами. Не ожидал такого», – сказал Емельяненко-младший.

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