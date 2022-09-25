Харитонов поставил деньги на победу Дацика: «Я выиграл 47,5 тысяч рублей. Это было ожидаемо»

Российский тяжеловес смешанного стиля заявил, что был уверен в победе над .

«Конечно, это было ожидаемо. Я из-за этого поставил 50 тысяч рублей. Я знал, что Дацик победит. Это было чисто символически.

Мы сидели, и я сделал ставку, чтобы интереснее было смотреть. Был коэффициент 1,95. Я выиграл 47,5 тысяч. Кубики на прессе Александра – это гормон роста.

Это кто угодно может сделать. Сейчас у всех кубики на прессе – они что, дерутся хорошо? Перестаньте. Я всегда выхожу с животиком – и что, плохо дерусь?», – сказал Харитонов.

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