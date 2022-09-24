Менеджер Емельяненко – об Александре: «Ему нельзя ставить рамки. Нежными словами и добротой можно на волоске вести слона»

Никита Бурчак, менеджер , заявил, что его клиенту нельзя что-либо запрещать, чтобы уберечь его от неприятностей.

«Когда Александр последний раз пил? Думаю, в начале лета, но на текущий момент Емельяненко сильно изменился, и опасений за подобные желания у меня нет. С Александром вообще нельзя работать в формате рамок, он сразу за них выйдет.

Работа с Емельяненко – это большой психологический квест, основанный на доверии. Нежными словами и добротой можно на волоске вести слона», – сказал Бурчак.

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Менеджер Емельяненко – об интервью после запоя: «Хотел, чтобы он посмотрел на себя и решил что-то менять»