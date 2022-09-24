Менеджер Емельяненко – об интервью после запоя: «Хотел, чтобы он посмотрел на себя и решил что-то менять»

Никита Бурчак, менеджер ветерана тяжелого веса ММА Александра Емельяненко рассказал об интервью его клиента изданию Sport24.

Напомним, что Емельяненко поучаствовал в ролике канала «Хук вам», придя на интервью в очень плохом состоянии.

«Договоренности об интервью были за 2 недели до съемок, и Александр о них знал, я регулярно напоминал.

Но.. в день икс Емельяненко был в той форме, в которой его все увидели, а большое количество человек нас уже ждало на площадке.

Совместным решением было принято ехать, плюс я хотел, чтобы Александр посмотрел на себя со стороны и понял, что пора что-то менять», – сказал Бурчак.

«Когда он последний раз пил? Думаю, в начале лета». Ренессанс Александра Емельяненко