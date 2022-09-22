Владимир Минеев 18 ноября проведет бой с Фернандо Родригесом

Российский боец 18 ноября подерется с бразильцем Фернандо Родригесом.

«Нерешительность Шары Буллета умиляет. Оставлю ему время разобраться со своими пунктиками и уделю внимание давно ждущему Родригесу.

18 ноября приготовлю на ужин самый большой в мире стейк из мясной бразильской телятины. Фернандо давно просит, чтобы я его обработал», – написал Минеев в соцсетях.

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