Владимир Минеев 18 ноября проведет бой с Фернандо Родригесом

Теги MMA средний вес (MMA) Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Российский боец Владимир Минеев 18 ноября подерется с бразильцем Фернандо Родригесом.

«Нерешительность Шары Буллета умиляет. Оставлю ему время разобраться со своими пунктиками и уделю внимание давно ждущему Родригесу.

18 ноября приготовлю на ужин самый большой в мире стейк из мясной бразильской телятины. Фернандо давно просит, чтобы я его обработал», – написал Минеев в соцсетях.

Шара Буллет – о бое с Минеевым: «Я тоже не хотел, но он на троне, а мне надо его сместить»

Минеев сообщил, что проведет защиту титула AMC Fight Nights против Шары Буллета

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