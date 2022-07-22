Бой Дариуш – Гамрот на UFC 280 будет претендентским: победитель подерется за титул легкого веса

Теги UFC MMA Бенеил Дариуш Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

На UFC 280 в Абу-Даби, который пройдет 22 октября, состоится бой между легковесами Бенеилом Дариушем и Матеушем Гамротом. Победитель этого противостояния станет обязательным претендентом на титул.

«Победитель дерется за пояс. Счастлив из-за этого поединка. Я просто хочу драться с лучшими», – сказал Дариуш.

В главном событии UFC 280 Чарльз Оливейра и Ислам Махачев оспорят вакантный титул дивизиона.

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