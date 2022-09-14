Геннадий Головкин: «Не буду говорить, что после боя с Канело уйду на пенсию. У меня еще есть планы»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал, завершит ли карьеру после третьего боя с Саулем Альваресом.

«Для меня в бою с Канело нет ничего личного. Вы все знаете, что я скоро уйду на пенсию. Мы действительно очень долго ждали этого боя, и теперь он состоится. Но для меня это просто очередной поединок.

Не буду говорить, что после боя с Канело уйду на пенсию. У меня еще есть планы. Есть моя родина Казахстан, где я должен провести поединок.

С одной стороны, я могу сказать, что почти ушел на пенсию, когда началась пандемия, с другой — у меня еще есть планы в мире бокса», – сказал казахстанец.

Третий бой Головкина и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

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