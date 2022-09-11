Фергюсон про поражение Диазу: «Отвечаю, Нейт оттачивал эту гильотину весь лагерь»

Боец UFC Тони Фергюсон прокомментировал поражение от на UFC 279.

Фергюсон проиграл Диазу гильотиной в четвертом раунде.

«Нужно было драться в стойке, и точка. Надо обсудить это с угловыми. Ничего страшного, никто не уволен, никто не накосячил, но просто нужно привыкнуть. Это новая игра для меня.

Я стараюсь миксовать все единоборства. Мой изначальный соперник Ли был правшой. Против него я бы спокойно взял переднюю ногу. Он бы не смог так закрыть гильотину, а Нейт готовился к Хамзату Чимаеву.

Вы видели, как Хамзат победил Кевина Холланда? Он прошел в ноги и повалил его без угрозы, потому что его соперник — правша. Отвечаю, Нейт оттачивал эту гильотину весь лагерь.

Мы тоже много боролись, проделали отличную работу. Просто не повезло. Дерьмо случается. Жаль, что не дошли до пятого раунда. В следующий раз буду лучше знать, что делать», – сказал Фергюсон.

Нейт Диаз заявил, что уходит из UFC: «У меня была самая длинная и успешная карьера. Я превзошел всех по зарплате и выживанию»

Чимаев наказал американца-болтуна: придушил Холланда за 2 минуты и снова не пропустил ударов – под свист с трибун