Расул Мирзаев и Николай Чибисов проведут боксерский поединок 7 октября

Основатель лиги Pravda Fighting Championship Хетаг Цопанов сообщил, что представитель ММА Расул Мирзаев и боец на голых кулаках Николай Чибисов проведут поединок.

Бой по правилам бокса пройдет 7 октября под эгидой Pravda FC.

«Черный тигр вновь выходит на охоту! Рад приветствовать у нас на Pravda FC.

7 октября, Москва. Расул Мирзаев против Николая Чибисова. Вы должны это видеть», – написал Цопанов в соцсетях.

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