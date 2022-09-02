Веттори – о Федоре Емельяненко: «Для меня он всегда будет лучшим тяжеловесом всех времен»

Топовый средневес UFC Марвин Веттори заявил, что легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко был одним из бойцов, вдохновивших итальянца.

«Я как-то увидел документалку, где он тренируется в лесу вместе со своим братом, спаррингует. То, как он дрался, с каким смертельным хладнокровием выходил на поединки...

Помню видео, где он смотрит, как Крокоп отправляет в нокаут его брата. Я не понимал, что Федор говорил в тот момент, но явно что-то очень жесткое, типа «Я убью тебя».

Этот парень был чем-то особенным. Для меня он всегда будет лучшим тяжеловесом всех времен, последним императором», – сказал Веттори.

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