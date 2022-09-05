Уайлдер ответил на вызов Руиса: «Сначала мне нужно уладить свои дела»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе ответил на вызов Энди Руиса, который в воскресенье победил единогласным решением судей Луиса Ортиса.

«Это был отличный, адский бой. Фанаты пришли, чтобы увидеть именно это. Этот поединок заслуживает максимального уважения.

Я всегда любил Ортиса из-за того, что мы делили ринг и что мы делаем для наших дочек. Он вышел на бой с планом и, кажется, реализовал его. Я очень его люблю. В дальнейшем мы желаем ему всего лучшего.

Деонтей Уайлдер вернулся. Мы всегда нацелены на захватывающие бои. Сначала мне нужно уладить свои дела, но после мы можем устроить бой с Руисом», – сказал американец.

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