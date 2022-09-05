Энди Руис вызвал на бой Деонтея Уайлдера: «Я снова хочу стать чемпионом»

Американский тяжеловес Энди Руис-младший после победы над Луисом Ортисом бросил вызов Деонтею Уайлдеру.

«Думаю, что проделал в бою с Ортисом прекрасную работу. Это было достаточно сложно, но у меня есть навыки, я контратаковал Луиса, доносил удары и ронял его. Это было благословением.

Я хочу драться по три-четыре раза в год. Я готов, я голоден. Я снова хочу стать чемпионом.

Мы с Уайлдером выступаем в одной организации. Давайте устроим этот бой», – сказал Руис.

Энди Руис победил Луиса Ортиса и стал претендентом на пояс, которым владеет Фьюри