Взвешивание UFC Paris: Туиваса тяжелее Гана, Уиттакер и Веттори показали одинаковый вес

В Париже (Франция) состоялась церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night, в главном событии которого подерутся топовые тяжеловесы Сирил Ган и Тай Туиваса.
В со-главном поединке нас ждет встреча средневесов Роберта Уиттакера и Марвина Веттори.
Результаты взвешивания:
Сирил Ган (112,04 кг) против Тая Туивасы (120,7 кг);
Роберт Уиттакер (84,4 кг) против Марвина Веттори (84,4 кг);
Алессио Ди Кирико (84,4 кг) против Романа Копылова (84,4 кг);
Джон Макдесси (70,1 кг) против Насрата Хакпараста (70,3 кг);
Уильям Гомис (66,2 кг) против Ярно Эрренса (66,2 кг);
Шарль Журден (66 кг) против Натаниэла Вуда (66,2 кг).
Сирил Ган: «Туиваса сказал, что испортит мне вечеринку на турнире в Париже. Пусть не беспокоится, победа будет за мной»
Тай Туиваса: «Собираюсь прикусить свою капу и идти вперед в бою с Ганом»