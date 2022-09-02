Флойд Мейвейзер подерется с японским бойцом ММА Асакурой 25 сентября

В Японии анонсировали выставочный боксерский поединок с участием . Легендарный спортсмен проведет бой против бойца смешанного стиля Микуру Асакуры, который выступает под эгидой Rizin.

Поединок состоится 25 сентября в Сайтаме (Япония). Для Мейвезера это уже четвертый выставочный поединок после окончания профессиональной карьеры.

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