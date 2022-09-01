Бывший чемпион Pride FC и боец UFC Вандерлей Силва объявил о завершении карьеры в ММА

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Бразилец, экс-чемпион Pride FC и бывший боец UFC Вандерлей Силва объявил о завершении карьеры в ММА.

Силва заявил, что в будущем будет драться только по правилам бокса.

Ранее сообщалось, что боец планирует принять участие в выборах в Национальный конгресс Бразилии.

48-летний Силва не выступал в ММА с 2018 года. Его рекорд – 35-14-1.

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