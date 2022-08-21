Уайт официально объявил о бое Тони Фергюсона на UFC 279

Теги Дэйна Уайт полусредний вес (MMA) Тони Фергюсон UFC 279 Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что бывший временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон подерется на UFC 279.

Соперником именитого американца станет китаец Ли Цзинлян. Бой пройдет в полусреднем весе.

«О, Тони разве не сказал, с кем будет драться? Мы скоро сообщим вам. Ах, ладно, это уже сделано», – сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 278.

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