Тренер Альдо – о словах Жозе про завершение карьеры: «Много бойцов так говорило, а через пару дней они были в деле»

Андре Педернейрас, тренер легендарного бойца UFC Жозе Альдо, заявил, что его подопечный не собирается завершать карьеру, несмотря на слова, сказанные после поражения от Мераба Двалишвили.
Напомним, что грузинский боец подошел к бразильцу после поединка, чтобы выразить уважение. В ходе разговора Альдо сказал, что хочет завершить карьеру.
«Знаете, сколько раз я слышал от бойцов, что они больше не хотят этим заниматься, а через пару дней они снова были в деле?
Я уверен, что ничего не изменилось, если только Альдо не поднимет этот вопрос в ближайшие недели. Иногда злость решает, так что говорить такие вещи – это нормально.
Я бы хотел посмотреть на чемпионов, которые в его возрасте будут оставаться в топовой пятерке, как Альдо.
Большинство парней в его возрасте уходят, имея такие достижения, но Альдо все еще побеждает», – сказал Педернейрас.
Мераб Двалишвили победил Жозе Альдо на UFC 278
Уайт про выступление Двалишвили в бою с Альдо: «Мы дали ему возможность проявить себя, но он этого не сделал»