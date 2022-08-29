Тренер Альдо – о словах Жозе про завершение карьеры: «Много бойцов так говорило, а через пару дней они были в деле»

Андре Педернейрас, тренер легендарного бойца UFC Жозе Альдо, заявил, что его подопечный не собирается завершать карьеру, несмотря на слова, сказанные после поражения от .

Напомним, что грузинский боец подошел к бразильцу после поединка, чтобы выразить уважение. В ходе разговора Альдо сказал, что хочет завершить карьеру.

«Знаете, сколько раз я слышал от бойцов, что они больше не хотят этим заниматься, а через пару дней они снова были в деле?

Я уверен, что ничего не изменилось, если только Альдо не поднимет этот вопрос в ближайшие недели. Иногда злость решает, так что говорить такие вещи – это нормально.

Я бы хотел посмотреть на чемпионов, которые в его возрасте будут оставаться в топовой пятерке, как Альдо.

Большинство парней в его возрасте уходят, имея такие достижения, но Альдо все еще побеждает», – сказал Педернейрас.

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