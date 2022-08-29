Тренер Альдо – о словах Жозе про завершение карьеры: «Много бойцов так говорило, а через пару дней они были в деле»

Теги легчайший вес UFC Жозе Альдо Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Андре Педернейрас, тренер легендарного бойца UFC Жозе Альдо, заявил, что его подопечный не собирается завершать карьеру, несмотря на слова, сказанные после поражения от Мераба Двалишвили.

Напомним, что грузинский боец подошел к бразильцу после поединка, чтобы выразить уважение. В ходе разговора Альдо сказал, что хочет завершить карьеру.

«Знаете, сколько раз я слышал от бойцов, что они больше не хотят этим заниматься, а через пару дней они снова были в деле?

Я уверен, что ничего не изменилось, если только Альдо не поднимет этот вопрос в ближайшие недели. Иногда злость решает, так что говорить такие вещи – это нормально.

Я бы хотел посмотреть на чемпионов, которые в его возрасте будут оставаться в топовой пятерке, как Альдо.

Большинство парней в его возрасте уходят, имея такие достижения, но Альдо все еще побеждает», – сказал Педернейрас.

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