Мераб Двалишвили победил Жозе Альдо на UFC 278

В Солт-Лейк-Сити проходит UFC 278, где в одном из боев мейн-карда экс-чемпион полулегкого дивизиона Жозе Альдо встретился с Мерабом Двалишвили. Бой прошел в рамках легчайшей весовой категории.

Поединок продлился все 3 раунда, на протяжении которых Двалишвили давил и пытался перевести Альдо, однако бразилец успешно защищался. Тем не менее, единогласном решением судей победил именно Мераб: 29-28, 29-28, 30-27.

Бой секс-символов UFC: Рокхолд был моделью Ralph Lauren и встречался с поп-звездой, а Коста – горячий бодибилдер в ММА